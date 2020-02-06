РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска за прошедшую неделю выявили около 500 нарушений правил дорожного движения водителями округа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«За прошедшую неделю, с 28 января по 3 февраля, при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске было выявлено и пресечено около 500 нарушений правил дорожного движения. Также было совершено более 120 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД было выявлено более 200 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа было эвакуировано около 50 автомобилей, а сумма назначенных штрафов превысила 330 тысяч рублей.