РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 фев. Пенсионеры из села Марфино городского округа Мытищи посетили музей подносов в Жостово, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» представители серебряного возраста из села Марфино побывали в единственном в мире музее подносов в деревне Жостово. Музей в Жостово посетили 40 человек.

«Всем очень понравилась поездка, все остались в восторге. Особенно впечатлил публичный мастер-класс. Стоит отметить, что большинство из участников поездки были в музее впервые. После экскурсии представители старшего поколения посетили магазин, где купили сувениры на память», – сказала специалист по социальной работе мытищинского Центра социального обслуживания Алевтина Епифанова.

Представители старшего поколения познакомились с историей промысла, узнали об этапах его становления, посмотрели фильм о жостовской росписи, насладились красотой подносов. Кроме того, марфинцы стали очевидцами публичного мастер-класса, им показали процесс росписи подноса. Экскурсия состоялась 5 февраля.