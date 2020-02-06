РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Полицейские подмосковного Подольска за прошедшую неделю получили более 1,5 тысячи заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«В период с 28 января по 3 февраля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено 53 уголовных дела, в том числе по 8 тяжким преступлениям. За это время было раскрыто две кражи и три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также за неделю на территории округа сотрудниками полиции были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 105 мест их концентрации, по результатам рейдов было составлено около 190 административных протоколов.

Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства полицейскими были наложены штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей. По материалам сотрудников полиции судами вынесено 16 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ и принято 48 решений о неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.