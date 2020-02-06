РИАМО - 6 фев. На полигоне ТБО «Тимохово» в Богородском округе Подмосковья идут работы по устройству третьей очереди дегазации, специалисты пробурили 30 скважин из 60, сообщил журналистам главный инженер полигона «Тимохово» Иван Сухов.

«Будет осуществлено бурение еще 30 скважин. Все идет по графику в соответствии с дорожной картой», - сказал Сухов.

На полигоне ведут прокладку газотранспортных трубопроводов на закрытой карте, заказаны два высокотемпературных факела общей производительностью 5 тысяч кубометров в час, устанавливают оборудование очистных сооружений по очистке фильтрата.

«Общественный контроль – важная составная часть всего процесса, мы видим явные позитивные изменения, все работы идут, что называется, в графике, а это означает, что появился свет в конце тоннеля и полигон будет приведен в нормативное состояние в установленные сроки», — отметил зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Показатели предельно-допустимой концентрации вредных веществ на полигоне и близлежащей территории находятся в пределах нормы, превышений не наблюдается, что подтверждают датчики мониторинга воздуха.

«Тимохово» - один из самых больших полигонов в Европе. На нем захоронено свыше 19,6 миллиона тонн отходов. Это сильно превышает объем мусора, который производит население Московского региона за год. В теле полигона скопилось большое количество свалочного газа, но установка по дегазации в ближайшее время будет откачивать его и окончательно обезвредит. Специальные факелы будут утилизировать до 90% свалочного газа.

Дегазация «Тимохова» проходит под контролем общественных активистов, профильных надзорных органов и МЧС.

Полигон эксплуатируют с 1977 года. Обслуживающей организацией является АО «Полигон Тимохово». В декабре 2018 года министерство ЖКХ Подмосковья утвердило инвестиционную программу полигона, объем финансирования составляет 1,22 миллиарда рублей.

В Подмосковье уже закрыли 28 из 39 полигонов ТБО. Общая площадь полигонов, закрытых в 2019 году, превышает 60 гектаров. Остальные полигоны закроют или модернизируют к 2021 году.