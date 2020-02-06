РИАМО - 6 фев. В Москве по факту поджога кабинета Никулинского районного суда возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В ночь с 5 на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в окно одного из залов заседаний Никулинского суда столицы на Мичуринском проспекте, 17. Возгорание оперативно потушили, пострадавших в результате инцидента нет.

«По факту поджога районного суда на западе столицы возбуждено уголовное дело», – сказала собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.