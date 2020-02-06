РИАМО - 6 фев. Российская певица Анна Семенович сделала операцию на ноге и пожаловалась, что до сих пор не может прийти в себя, сообщает Газета.ru.

По словам Семенович, ей трудно вернуться к рабочему графику после отпуска.

«А еще этот палец на ноге, который болит после операции, и я никак не могу начать заниматься спортом. Февраль получается очень плотный и активный, а сил на все это пока у меня нет», – пожаловалась артистка в Instagram.

Подписчики пожелали артистке больше отдыхать и восстанавливать силы.

Семенович – российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица. Бывшая солистка группы «Блестящие».

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