РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 фев. Передвижная библиотека в транспорте городского округа Мытищи пополнилась почти 300 книгами за неделю, сообщается на сайте администрации горокруга.

В конце 2019 года в Подмосковье стартовала совместная акция министерств культуры и транспорта «Читающий транспорт». Теперь в автобусах с красной наклейкой пассажиры смогут выбрать книгу на свой вкус и в течение поездки насладиться чтением. В городском округе Мытищи на сегодняшний день передвижная библиотека располагается в автобусах, следующих по маршруту №1.

«Акция живая, она интересна жителям и гостям Мытищ. Некоторые книги уходят вместе с пассажирами, часть книг остается в автобусах. Мы пополняем передвижные библиотеки ежедневно, за неделю это около 300 книг. Хотелось бы еще обратиться к пассажирам: если вы забрали книгу, прочитали ее и не имеете возможности оставить дома, можете принести ее в любую библиотеку городского округа Мытищи», – сказала заместитель директора МАУК «БИЦ» Елена Бойцова.

«Читающий транспорт» можно узнать по яркой наклейке на переднем бампере и на внешнем боковом борте транспортного средства. Книги предоставляются сотрудниками мытищинских библиотек ежедневно и рассчитаны на любой вкус – фэнтези, детективы, романы, а также детская литература, газеты и журналы. Каждая книга имеет наклейку с возрастным ограничением.