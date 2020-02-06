РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 фев. Под патронажем поликлиники городского округа Котельники с начала года находятся более 60 новорожденных, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На основании распоряжения министерства здравоохранения Московской области, врачи и медицинские сестры Котельниковской городской поликлиники проводят патронажи детей первого месяца жизни на дому. В январе 2020 года под их наблюдение из роддомов выписаны 63 новорожденных ребенка», - говорится в сообщении.

Патронаж-комплекс плановых мероприятий проводится участковым педиатром, врачом общей практики, фельдшером, медицинской участковой сестрой, медицинской сестрой на дому по месту фактического проживания новорожденного ребенка на территории Московской области.

«Патронажи детей первого месяца жизни на дому проводятся с целью своевременной диагностики патологических состояний и предотвращения их развития, динамического наблюдения за состоянием ребенка. Врач выполняет два патронажа здоровых новорожденных детей, а медицинская сестра выполняет четыре патронажа новорожденных детей», - заключается в сообщении.