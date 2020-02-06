РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 фев. Чемпион мира по джиу-джитсу Артем Петухов 10 февраля проведет мастер-класс по данному виду спорта для учеников школы №3 подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

«Десятого февраля в 14:00 в котельниковской школе №3 пройдет заключительный на территории горокруга Котельники этап проекта «Тренировка с чемпионом». Ее проведет член правления «РосМолСпорт Московской области», чемпион мира по грэпплингу, чемпион мира по джиу-джитсу Артем Петухов», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что откроет спортивное мероприятие депутат Мособлдумы Владимир Жук. В рамках тренировки учащиеся старших классов узнают о джиу-джитсу как боевом искусстве, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы.

Также Петухов расскажет школьникам об основах уличной самообороны и проведет общеукрепляющую зарядку на все группы мышц.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» и администрацией Котельников при поддержке главы горокруга Андрея Булгакова, депутата Мособлдумы Владимира Жука и совета депутатов округа.