РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 фев. Мастер-класс по рок-н-роллу для детей пройдет 7 февраля в поселке Томилино подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центр культуры и семейного досуга Томилино» приглашает юных люберчан 7 февраля на мастер-класс по хореографии «Рок-н-ролл». Начало в 17:00. Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», –говорится в сообщении.

Занятие проведет Анастасия Рувинская в кружке детской хореографии «Тип-Топ». Дети смогут научиться основным элементам танца в стиле рок-н-ролл.

Рок-н-ролл – это постановочный танец, сочетающий танцевальные движения под ритмичную музыку с хореографическими и акробатическими элементами. Танцевальный рок-н-ролл появился в середине 50-х годов XX века. Он получил широкую известность на волне популярности стиля музыки и появления в кино Элвиса Пресли и других пионеров рок-н-ролла.

Мастер-класс пройдет по адресу: Люберцы, поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34.