РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 фев. Турнир по восточному боевому единоборству состоится в подмосковных Люберцах 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Девятого февраля во Дворце спорта «Триумф» состоится открытый турнир по восточному боевому единоборству. Он будет посвящен грядущему Дню защитника Отечества», – говорится в сообщении.

На соревнованиях за награды поборются более 700 каратистов. Начало мероприятия в 10:00, вход свободный. Дворец спорта расположен про адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4.