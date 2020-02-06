РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. В январе текущего года на территории Балашихи и Реутова произошло более 650 аварий, в 11 из них пострадали люди, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«За январь 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 653 ДТП (в прошлом году – 765), из них 11 происшествий с пострадавшими (в прошлом году – 13), в результате которых погиб один человек, получили ранения 13 человек, один из них ребенок», – говорится в сообщении.

Основными видами аварий, в которых пострадали люди, по-прежнему являются наезды на пешеходов – 9 ДТП и столкновения транспортных средств – 1 ДТП. Среди основных причин – нарушение водителями правил проезда пешеходного перехода, а со стороны пешеходов – переход через проезжую часть вне пешеходного перехода. Самыми аварийными днями недели стали: вторник – 4 аварии и среда – 3 происшествия.

Больше всего аварий с пострадавшими произошло в Балашихе – 8 происшествий, в которых 1 человек погиб, 9 ранено. В микрорайоне Железнодорожный – 2 ДТП, в которых ранено 5 человек, из них 1 ребенок получил ранения, погибших нет. В Реутове – 1 авария, в которой пострадал 1 человек, погибших нет.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки.