РИАМО - 6 фев. Врачи оценили состояние гимнастки Александры Солдатовой, которая находится в больнице после попытки суицида, как удовлетворительное, сообщил РИАМО сотрудник справочной службы НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского.
«Находится в палате. Состояние – удовлетворительное», - сказал собеседник агентства.
Солдатову доставили в больницу после попытки покончить с собой. У девушки также диагностировали булимию.
Солдатова — трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира в упражнении с лентой.
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии