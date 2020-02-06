РИАМО - 6 фев. Врачи оценили состояние гимнастки Александры Солдатовой, которая находится в больнице после попытки суицида, как удовлетворительное, сообщил РИАМО сотрудник справочной службы НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского.

«Находится в палате. Состояние – удовлетворительное», - сказал собеседник агентства.

Солдатову доставили в больницу после попытки покончить с собой. У девушки также диагностировали булимию.

Солдатова — трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира в упражнении с лентой.

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида>>