РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 фев. Более 20 детских садов построили в городском округе Люберцы за шесть лет, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Накануне Ружицкий встретился с директорами школ и детских садов, педагогами Люберец. Встреча прошла в Инженерно-технологическом лицее в микрорайоне Самолет.

«За последние шесть лет в Люберцах построено 24 детских сада на 4 120 мест. Очередь для детей старше 3 лет в округе отсутствует. За семь лет мы ввели в эксплуатацию 10 объектов образования на 7 215 мест», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в 2020-2021 годах в Люберцах планируют ввод четырех школ и двух пристроек на 4 575 мест, а также строительство школы в поселке Красково на 700 мест за счет инвестора.

Ружицкий отметил качество образования в округе. По его словам, в ТОП–100 школ Московской области вошли два люберецких учреждения – школа №8 и гимназия №41.

«Очень важна поддержка педагогов. С 1 сентября, благодаря решению президента РФ Владимира Путина, помимо 6 тысяч рублей за классное руководство, которые платили из бюджета Московской области, добавлено еще 5 тысяч рублей», – подчеркнул Ружицкий.