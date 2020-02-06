РИАМО - 6 фев. Станциями метро в новой Москве могут пользоваться жители 3,6 тысячи квартир, благодаря новым станциям подземки они экономят час времени в пути, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

Как напомнил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, летом прошлого года к имеющимся четырем станциям на территории новой Москвы добавились станции нового участка Сокольнической линии.

«Добавлю, что уже принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии после «Коммунарки» — «Новомосковской», — сказал Жидкин.

Двенадцать километров составила протяженность нового участка «красной» ветки со станциями «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево — Варшавское шоссе.

Жидкин уточнил, что возведение новых станций метро — это один из драйверов развития. Первыми эффект от ввода почувствовали простые жители, проживающие в 3,6 тысячи квартирах новой Москвы. Станции позволяют экономить им до одного часа в день в пути.

Он отметил, что открытие станций помогает и бизнесу. Нежилые объекты, находящиеся в шаговой доступности от метро, пользуются успехом у клиентов, партнеров и инвесторов.

По его словам, в течение пяти-шести последующих лет в ТиНАО появится порядка 20 станций метрополитена. Протяженность линий городской подземки на присоединенных территориях составит около 70 километров.

На Коммунарской линии московского метро ранее началось строительство правого перегонного тоннеля между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева». Длина участка составляет 825 метров. Трасса тоннеля пройдет на глубине порядка 13-19 метров.

Тоннель проложат под МКАД, зеленым массивом Троицкого лесопарка и нежилой застройкой. Завершение работ планируется к концу второго квартала 2020 года.

Протяженность Коммунарской линии метро составит более 37 километров. Она начнется от станции МЦК «Крымская», пройдет через «Академическую» Калужско-Рижской линии, пересечется с Большой кольцевой линией на «Улице новаторов» и дойдет до новой Москвы.

По плану, всего построят 16 станций и два электродепо. В дальнейшем на базе станции «Коммунарка» Сокольнической линии построят крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит две линии метро.