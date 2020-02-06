РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 фев. Два электропоезда-экспресса дальних маршрутов начнут останавливаться на станции Пенягино в подмосковном Красногорске с 17 февраля, говорится в сообщении департамента по связям с общественностью АО «Центральная ППК».

«С 17 февраля остановка на станции Пенягино включена в маршруты двух экспрессов: №7002/7001 «Шаховская – Москва (Курский вокзал)», время отправления — 05:55, будет останавливаться на станции Пенягино в 08:02, и №7008/7007 «Москва (Курский вокзал) – Шаховская», время отправления — 18:21, будет останавливаться на станции Пенягино в 19:05», – говорится в сообщении.

Для проезда на экспрессах не действуют билеты МЦД, стоимость проездного документа зависит от маршрута поездки.

«Также напоминаем, что на станции Пенягино установлены турникетные комплексы, что позволяет пассажиру приобретать абонементы «На количество поездок» от станции Пенягино до станций, оборудованных турникетными комплексами или валидаторами», – добавляется в материале.

ЦППК просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и напоминает: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

АО «Центральная ППК» — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,4% — в России. В 2019 году электропоезда компании перевезли более 582 миллиона человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9 тысяч сотрудников.

ЦППК — оператор первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».