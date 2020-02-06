РИАМО - 6 фев. Виртуальный персонаж Егор Следопытов обзавелся аккаунтом в социальной сети TikTok, страница любознательного путешественника - @egor_sled.

Егор Следопытов - блогер, журналист и исследователь. Он путешествует по Подмосковью и знакомит с ним своим подписчиков. Еще у Егора есть помощник — птичка Плюсик.

В своем первом видео в TikTok неутомимый исследователь Московской области рассказывает о детском центре «Экспонариум». Это интерактивная музейная площадка, где можно познакомиться с культурой, архитектурой, наукой и бытом Подмосковья.

В «Экспонариуме» можно, например, примерить купеческий костюм и поуправлять самолетом. Все экспонаты в современном музейном центре можно и нужно трогать, испытывая на себе. Вместе с ребятами «Экспонариум» могут посещать и их родители.

Находится центр в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре.