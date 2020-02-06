РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 фев. Студенты Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина пожаловались на досмотр личных вещей охраной, сообщила «РИАМО в Люберцах» студентка данного учреждения.

Ранее в соцсетях появился видеоролик досмотра охраной сумок и рюкзаков студентов. Они пожаловались, что у них отбирают личные вещи и возвращают только после занятий.

«Досмотры были, отбирали только духи, дезодоранты, сигареты-обычные и электронные. Нам говорили, что все делается по уставу техникума и для нашей же безопасности», – сказала собеседница.

По ее словам, охранники в техникуме меняются часто – «каждые полмесяца».

Согласно статье 27.7 «Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице» Кодекса РФ об административных правонарушениях, личный досмотр могут проводить только должностные лица, к которым сотрудники ЧОПов не относятся.

«Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола», – отмечается в пункте 3 данной статьи.

Исключение может стать, если есть достаточные основания полагать, что у обыскиваемого лица есть оружие. Также при обыске необходимо составить протокол. Изымать вещи тоже могут только должностные лица с составлением протокола.