РИАМО - 6 фев. Теннисный центр в столичном районе Выхино-Жулебино оснастят раздевалкой и душевой в рамках проекта реконструкции, площадь новых возводимых помещений составит 146 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории по адресу: улица Авиаконструктора Миля, владение 4А.

«Принятое решение позволит провести реконструкцию спортивного комплекса, расположенного на указанном земельном участке, и повысить уровень спортивного досуга для жителей района Выхино-Жулебино», – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, сейчас на данном земельном участке находится некапитальный спортивный комплекс – теннисные корты.

Проект реконструкции предполагает создание сборно-разборной конструкции с капитальным блоком. В ней планируют организовать дополнительные раздевалки, душевые, санузлы, подсобные помещения и комнату для инструкторов.