РИАМО - 6 фев. Госавтоинспекция аннулировала штрафы, выписанные за новогоднюю подсветку электробусов в Москве, ранее в ГИБДД посчитали, что такие источники света на дороге могут спровоцировать аварии, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее сотрудники ГИБДД в ходе проверки установили, что новогоднее оформление московских электробусов нарушает действующие нормы, и выписали штрафы водителям, а также должностным лицам «Мосгортранса».

«Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот – вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам – нашим и производителей электробусов. Общий вердикт – на ДТП подсветка точно не влияет», - говорится в сообщении.

В аккаунте добавляется, что в следующем году в Москве будет в два раза больше праздничных электробусов.

К Новому году столичные электробусы украсили светящимися гирляндами, которые спускались полосами по всему кузову транспортного средства. Свободными от огоньков были только двери и лобовое стекло. Также у электробусов смонтировали подсветку днища.