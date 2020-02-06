РИАМО - 6 фев. Подмосковных перевозчиков намерены обязать повесить в автобусах и маршрутках объявления о возможности бесплатного проезда в случае отсутствия систем для безналичной оплаты, соответствующий законопроект в двух чтениях приняли депутаты Мособлдумы в четверг, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» внесен группой депутатов фракции «Единая Россия» в связи с обращениями граждан, уточнил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, представляя законопроект.

«Сама идея базируется на обращениях наших граждан. В Подмосковье уже есть нормативная база, которая требует установки специальных систем, которые гарантируют проезд с использованием банковских карт и карт «Стрелка». <...> При входе и выходе должна быть информация, что человек имеет право оплатить безналичным способом. В случае же, если перевозчик не имеет такой системы, проезд должен осуществляться бесплатно», - сказал Голубев.

Он отметил, что принять законопроект планируют в первом квартале весенней сессии, после чего депутаты будут проводить мониторинг его реализации. Вид таблички и место расположения определят в профильном министерстве.

«Следующий этап - мы планируем закрепить в кодексе об административных правонарушениях соответствующие штрафы», - заключил Голубев.

Законопроект был принят в четверг сразу в двух чтениях.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что от жителей поступают многочисленные обращения, связанные с тем, что некоторые перевозчики не принимают карту «Стрелка» и банковские карты. Кроме того, по словам Брынцалова, некоторые перевозчики игнорируют постановление правительства Подмосковья, согласно которому пассажир может ехать бесплатно, если ему отказано в оплате по безналичному расчету.

Председатель Мособлдумы отметил, что по итогам обсуждения решили законодательно закрепить норму о том, что в автобусах и маршрутках должна быть вся информация о тарифах и возможностях оплаты. Пассажиров также должны будут информировать об их праве на бесплатный проезд, если им отказали в безналичной оплате.