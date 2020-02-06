РИАМО - 6 фев. В этом году в Московской области введут в эксплуатацию свыше 110 школ, детских садов и объектов здравоохранения, из них 26 зданий построят за внебюджетные средства, сообщила в четверг журналистам министр жилищной политики региона Инна Федотова.

«В 2020 году планируется построить 44 школы, 23 сада и 23 объекта здравоохранения. Внебюджетных – восемь школ, 14 детских садов и четыре объекта здравоохранения», - сказала Федотова.

Она отметила, что в прошлом году в области было построено более 20 школ, 24 детских сада и 38 объектов здравоохранения.

Ежегодно в Московской области вводят в эксплуатацию 8 миллионов квадратных метров жилья. Рядом с жильем возводят всю необходимую инфраструктуру: школу, детский сад, поликлинику.