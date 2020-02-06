РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Социально ориентированные НКО Подольска с 17 февраля по 23 марта смогут подать заявки на получение субсидий в 2020 году, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Подольска объявила конкурс по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций округа в сфере соцполитики для предоставления субсидии из бюджета муниципалитета в 2020 году. Заявки на участие принимаются с 17 февраля по 23 марта в Центре обеспечения мер социальной поддержки населения на улице Чистова, дом 11/8, кабинет 103, по будням с 9:00 до 17:00 (обед – с 13:00 до 13:45). Общая сумма бюджетных ассигнований, которая будет распределяться по результатам конкурса, составляет 3 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Так, будут рассматриваться программы (проекты) организаций, направленные на проведение социально значимых мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, а также организацию выставок, проведение конференций, пленумов, семинаров, благотворительных вечеров, спортивных и культурных мероприятий, тематических встреч для людей пожилого возраста и инвалидов. Представляемая программа должна содержать описание мероприятий и целевой группы программы, ресурсное обеспечение проекта, ожидаемые количественные и качественные результаты ее реализации.

Получить консультацию по вопросу подготовки заявок на участие в конкурсе можно по телефону: 8(496)757-77-71, по электронной почте: csppodolsk@yandex.ru.