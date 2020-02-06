РИАМО – 6 фев. В октябре 2019 года Россия поставила в США около 21 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, таким образом заняв второе место в мире по экспорту энергоносителей в США, сообщает в четверг Nation News.

По данным управления по энергетической информации министерства энергетики США, первое место в октябре заняла Канада – она поставила США 136,5 миллионов баррелей.

«Что же касается России, то в июне прошлого года в Штаты было доставлено 16 миллионов баррелей, в следующем месяце — примерно 15 миллионов баррелей, в августе уже 19 миллионов, в сентябре — более 14 миллионов, а в ноябре — 19,2 миллиона», — говорится в сообщении.

Ранее Россия оказалась на втором месте в Европе по самому дешевому топливу. Самая низкая стоимость литра топлива в Казахстане – 27,7 рубля, в России – 48,5 рублей. Беларусь оказалась на третьем месте, а Украина – на четвертом.