РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 фев. Забег памяти тренера Владимира Волкова пройдет в Королеве 16 февраля, сообщается на странице комитета по физической культуре, спорту и туризму в Instagram.

Снегобег «Яблочко» впервые был организован в 1996 году судьей Международной категории, одним из первых организаторов любительского бега в СССР, председателем клуба любителей бега «Муравей», директором Центра «Космический марафон», президентом Всероссийской Федерации клубов любителей бега, Владимиром Петровичем Волковым.

«Родные, друзья, коллеги при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Королев проводят этот забег в память о прекрасном человеке и тренере. 16 февраля состоится 23-й забег, посвященный памяти Волкова», – говорится в сообщении.

Для участников подготовлены дистанции на 2,5, 10 и 0,6 километров.

Соревнования проводятся в лесопарковой зоне рядом с Мемориалом славы по адресу: Королев, Октябрьский бульвар, 10. Начало в 11:00. Зарегистрироваться можно на сайте snowrun.ru

Каждого участника ждет медаль финишера, яблоко, горячий чай с сушками, фотографии на память, камера хранения, раздевалки и домашняя атмосфера.