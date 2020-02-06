РИАМО - 6 фев. Физкультурно-оздоровительный центр для студентов и преподавателей колледжа появится на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории по адресу: Волгоградский проспект, владение 32, корпус 5.

«На здании Московского городского открытого колледжа запланирована надстройка площадью порядка 1,7 тысячи квадратных метров. ФОК предназначен для студентов и преподавателей колледжа», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания.