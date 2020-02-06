РИАМО - 6 фев. Одного из участников покушения на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) задержали в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова задержан Муртаз Шадания. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства и незаконном обороте оружия», – говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что в 2009 году Шадания в составе ОПГ совершил убийство Иванькова. Он вел скрытное наблюдение за ним и обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в криминального авторитета.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого. Остальные соучастники преступления устанавливаются и разыскиваются.

Иваньков был одним из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе. Покушение на Япончика произошло 28 июля 2009 года. Киллер выстрелил в него из винтовки СВД на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Иваньков получил сквозное ранение живота. Авторитета госпитализировали и через непродолжительное время он скончался.

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