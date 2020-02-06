РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 фев. Зампредседателя общественного совета при министерстве строительства России и председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор проверил работу объектов водоснабжения Балашихи, питьевая вода в горокруге соответствует санитарным нормам, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

5 февраля совместно с представителями администрации Балашихи, руководством предприятия «Балашихинский водоканал» Шпектор посетил водозаборный узел №9 в микрорайоне Железнодорожный. Его приезд был связан с жалобами на качество воды в микрорайоне.

«Взял воду для проб лично на разных стадиях — до очистки и после. Могу сказать, что питьевая вода на водозаборных узлах соответствует санитарным нормам. Раньше вода была некачественная, с большим содержанием железа, жесткая, но недавно построенная станция обезжелезивания значительно улучшила качество воды», – сказал Шпектор.

Он убедился, что на очистных сооружениях сброс сточных вод в реку соответствует нормативам по всем показателям и был удовлетворен работой городских объектов водоснабжения.

Также Шпектор побывал на Акатовских очистных сооружениях и проверил в лаборатории количество микроорганизмов в иловом осадке.

Директор Балашихинского водоканала Николай Говричев рассказал, что активный ил используется для очистки сточной воды. Крупные фракции отбирают решетками и утилизируют на полигоне, остальное очищают при помощи микроорганизмов, содержащихся в иле.

«Чем больше в нем микроорганизмов, тем больше вода очищается от осадков, то есть от вредных веществ. Очищенную воду затем сливают в реку», – заключил Говричев.

В 2019 году в Балашихе была реконструирована станция обезжелезивания на ВЗУ №9, которая снабжает водой центр микрорайона Железнодорожный. В 2020 году в городе планируется установить станции обезжелезивания на водозаборных узлах №№5 и 6 и провести модернизацию городских водопроводных сетей.