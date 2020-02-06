РИАМО - 6 фев. В четверг Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение выставить на торги земельный участок в районе Ново-Переделкино, где планируют построить многофункциональный комплекс с кинозалом, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок, который выставят на торги, расположен на 6-й улице Новые Сады, дом 1-1. Площадь территории составляет 0,15 гектара. Там планируется строительство многофункционально-общественного комплекса с кинозалом.

«Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 2,3 тысячи квадратных метров», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что там также планируется разместить магазины, кафе, организации общественно-бытового назначения и другое. Сейчас земельный участок свободен от застройки.