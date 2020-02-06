РИАМО – 6 фев. МТС Банк предлагает воспользоваться новым кредитным предложением «Моментальный кредит», основное преимущество для клиента − мгновенное онлайн-оформление на сумму 15 тысяч рублей без необходимости посещения офиса, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Мы выводим новый digital-продукт на российский рынок, которым могут воспользоваться не только действующие, но и новые клиенты. Если человеку срочно нужны деньги «здесь и сейчас», а средств нет, то чаще всего он оформляет заем в микрофинансовой организации под высокие проценты», - сказал бизнес-лидер стрима «Кредитование» МТС Банка Иван Барсов.

По данным Банка России от 15 ноября 2019 года, стоимость потребительских микрозаймов без обеспечения сохраняется на достаточно высоком уровне – процентная МФО-ставка составляет от 72% до 356% годовых в зависимости от выбранного срока действия договора.

«Мы же существенно уменьшаем стоимость, что выгодно отличает наше предложение от конкурентов. Годовая процентная ставка «Моментального кредита» – 29,9% при оплате и снятии наличных и 35,2% при переводе», − добавил Барсов.

Оформить «Моментальный кредит» просто и удобно. Процесс занимает не более 10 минут. Из документов нужен паспорт и СНИЛС/ИНН. Достаточно на сайте МТС Банка указать свой мобильный номер и нажать кнопку «оформить». Банк высылает СМС со ссылкой на анкету. Клиент с мобильного телефона переходит на веб-страницу и заполняет заявку, прикладывает фото паспорта и селфи.

В режиме реального времени банк принимает решение по заявке, определяет индивидуальные параметры кредита, формирует электронную версию кредитного договора. Срок кредита - от трех до 12 месяцев (3, 6, 9 или 12 месяцев). Оплата кредита производится ежемесячно равными платежами по реквизитам виртуальной карты.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте МТС Банка по ссылке.