РИАМО - 6 фев. Информация о том, что школьник отравился аммиаком после посещения одного из ресторанов быстрого питания KFC на Дмитровском шоссе в Москве, в настоящий момент проверяется, сообщил РИАМО представитель компании.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве 16-летний школьник пришел с друзьями в ресторан быстрого питания KFC, расположенный на Дмитровском шоссе. В какой-то момент юноша взял бесхозный стакан с водой со стоявшего рядом столика и глотнул из него, там оказался аммиак. Помощь мальчику оказали прибывшие врачи скорой. От госпитализации он отказался.

«Мы обзвонили все наши рестораны, расположенные на Дмитровском шоссе в Москве и Московской области: вызовов скорой помощи ни в один из них в последние дни не было. Никто из гостей ресторанов не заявлял ни о чем подобном сотрудникам ресторанов. Мы продолжаем расследование этого сообщения», – сказал собеседник агентства.