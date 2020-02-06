РИАМО - 6 фев. Бутылку с «коктейлем Молотова» бросили в окно одного из залов заседаний Никулинского суда столицы, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня около 05:15 поступила информация о возгорании в пятиэтажном здании Никулинского районного суда Москвы по адресу: Мичуринский проспект, 17. Прибывшие пожарные установили, что кто-то разбил окно на первом этаже в кабинете судебных заседаний и кинул бутылку с зажигательной смесью», – сказал источник агентства.

Он отметил, что площадь пожара составила порядка 7 квадратных метров. Возгорание оперативно потушили.

По его словам, в момент происшествия в здании суда были два охранника, которые вызвали пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

Представитель Никулинского суда уточнил, что пожар был на первом этаже. На месте ЧП сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве отметил, что полиция начала проверку по данному факту. По ее итогам примут процессуальное решение.