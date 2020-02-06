РИАМО - 6 фев. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним снюсов и других современных никотиносодержащих изделий, передает корреспондент РИАМО.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, в Московской области предлагается применять комплексный подход к установлению госрегулирования продажи инновационных способов доставки никотина. Это касается как имеющихся на рынке продуктов (леденцы, мармелад, жевательные смеси, иные изделия, изготавливаемые под видом сладостей), так и способных появиться в ближайшем будущем.

«Настоящий закон устанавливает ограничение розничной продажи изделий, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, содержащих никотин, в целях обеспечения общественного порядка, защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов жителей Московской области, в том числе в целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних и их развитию», - говорится в тексте законопроекта.

Как уточняется в документе, в случае возникновения у продавца сомнения в совершеннолетии покупателя, он вправе потребовать у последнего документ, удостоверяющий личность.

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной и через некоторое время никотин всасывается в кровь. Никотиносодержащие смеси вызывают серьезные заболевания полости рта, в четыре-шесть раз повышается риск заболеть раком глотки и полости рта.