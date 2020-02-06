РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 фев. Пенсионеры городского округа Мытищи посетили занятия по гимнастике цигун в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки №1 Мытищ.

«Занятия по гимнастике цигун проходят в библиотеке №1 два раза в неделю – по средам и пятницам. Пятого февраля прошел очередной час здоровья в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Занятие как всегда началось с традиционной песни и настроя на здоровье. Затем присутствующие стали выполнять несложные движения, руководствуясь рекомендациями инструктора», – говорится в сообщении.

Система цигун состоит из определенного набора двигательных и дыхательных упражнений, а также медитаций. Цигун хорош для здоровья, сердца и легких, мышц и сухожилий, силы, спокойного настроения, жизни человека в целом. Присоединиться к группе можно в любой момент, и многие пользуются этой возможностью.

Занятия по гимнастике цигун для старшего поколения проходят по адресу: город Мытищи, микрорайон Перловка, улица 1-я Крестьянская, дом №4. Справки по телефону: 8(495)581-10-88.