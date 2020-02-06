РИАМО - 6 фев. На дороги Московской области за прошедшие сутки вывели более 870 единиц спецтехники для уборки и обработки противогололедными материалами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Всего дорожники привели в порядок и обработали более 18,6 тысячи километров дорог регионального и муниципального значений. Из-за ухудшения погодных условий мониторинг дорожной ситуации в Подмосковье ведется в круглосуточном режиме.

«За сутки наибольший объем работ на муниципальной дорожной сети выполнен на 852 километрах местных дорог в Коломенском городском округе, также большой объем работ произведен на территории Солнечногорска (651 километр) и Орехово-Зуевского округа (447 километров)», - говорится в сообщении.

В Мытищах, Пушкине, Лобне, Долгопрудном, Щелкове дорожники убрали порядка 2,1 тысячи километров дорог региональной сети, а на территории Одинцовского округа, Истры, Красногорска и Солнечногорска — свыше 1,8 тысячи километров.

В Подмосковье в четверг пройдет снег, возможна гололедица. В региональном Минтрансе призвали водителей быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.