РИАМО - 6 фев. Власти столицы приобрели для детских школ искусств более 5,3 тысячи музыкальных инструментов, в 2020 году планируют приобрести еще свыше 9,6 тысячи инструментов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в школах искусств учатся почти 100 тысяч детей. В 2018 году в городе начали реализацию программы «Искусство – детям». В рамках этой программы к концу 2020 году отремонтируют все школы искусств, которые нуждаются в проведении работ, подберут подходящие помещения для тех школ, которые не находятся в приспособленных для этих целей зданиях, закупят оборудование и мебель.

«Для детских школ искусств мы купили 5352 новых музыкальных инструмента — от концертных роялей до ударных установок. Программа закупок выполнена примерно на треть — в этом году предстоит закупить еще 9648 музыкальных инструментов», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Так, для ДШИ закупили рояли Petrof, электронные органы Viscount UNICO CLV4, рояли Yamaha C7 PE, рояли Kawai GL10 M/PEP, электронные пианино Yamaha CLP-635 WH, аккордеоны Weltmeister Perle, баяны «Юпитер», виолончели 1/2 Strunal, скрипки R.PAESOLD AS-170-V, контрабасы Genial, электрогитары Fender squier mini и другие инструменты.