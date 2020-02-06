РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» в Подольске эвакуировали в четверг из-за поступившего сообщения о минировании, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу.

По словам посетительницы, в четверг в районе 11:00 в строительном гипермаркете объявили о срочной эвакуации и чрезвычайном происшествии. Все посетители и сотрудники покинули здание. Она отметила, что все аварийные выходы были открыты, а на улице уже находились сотрудники полиции и ГИБДД.

«Действительно, данный гипермаркет был эвакуирован из-за поступившего сообщения о минировании. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции», - сказала сотрудница.