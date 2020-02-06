РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 фев. Участники клуба «Активное долголетие» из подмосковных Котельников 14 февраля смогут принять участие в мастер-классе по скорочтению и ментальной арифметика вместе с внуками, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Школа скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта IQ 007 проведет 14 февраля праздник для участников проекта «Активное долголетие» и их внуков. Начало в 14:30», - говорится в сообщении.

Специалисты школы проведут для пенсионеров мастер-классы по скорочтению и ментальной арифметике, а юных гостей будут развлекать приглашенные аниматоры.

Мероприятие пройдет по адресу: город Котельники, улица Строителей, дом №2. Для записи необходимо обратиться в отдел социальных коммуникаций администрации округа по телефону: 8(495)554-04-07.