РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 фев. Аренду земли на улице Сосновый бор рассмотрят на заседании рабочей группы по вопросам земельно-имущественных отношений в Королеве 7 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте городского координационного совета.

Седьмого февраля пройдет первое заседание рабочей группы по вопросам земельно-имущественных отношений, на которой выберут новых членов группы.

«В ходе общественного обсуждения рассмотрят темы о порядке паспортизации автомобильных дорог в городском округе Королев и текущую ситуацию по аренде земельных участков на улице Сосновый бор микрорайона Первомайский», - говорится в сообщении.

Заседание состоится в 11:00 в ДиКЦ «Костино». Вход на заседание свободный.