РИАМО - 6 фев. Пожарные ликвидировали открытое горение на свиноферме в подмосковном Можайском городском округе, в результате инцидента пострадали 480 свиней, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Утром в четверг очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в строении по адресу: Можайский городской округ, деревня Настасьино.

«В ангаре свинофермы в момент пожара находилось 500 голов свиней. Животные в количестве 480 голов пострадали от опасных факторов пожара, 20 - спасены. В 10:20 на площади 800 квадратных метров была локализация, в 10:52 - ликвидация открытого горения. Среди населения пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к тушению пожара было привлечено 39 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС - 11 человек и три единицы техники.