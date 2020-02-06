РИАМО - 6 фев. Базу данных россиян-клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу в интернете, она содержит информацию о 1,2 миллиона человек, сообщает РБК.

«Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Продавец не раскрывает название МФО, чьи данные у него оказались, но большинство клиентов, ответивших на звонки РБК, сообщили, что обращались за займами в компанию «Быстроденьги», - говорится в сообщении.

Кроме того, в базе данных нашли информацию о заемщиках МФО «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад», которые брали деньги в организациях в 2017-2019 годах. Также часть участников данной базы подтвердили верность представленной о них информации и подчеркнули, что никогда не обращались за займами.

Представитель «Быстроденег» пояснил, что в выложенном в Сеть «пробнике» при сравнении с базой данных МФО уровень совпадения составил 33%. Данные о клиентах совпали в некоторых случаях не по всем параметрам. Например, верная фамилия, но телефон указан другой.

Микрофинансовая компания «Займер» организовала проверку после появления данной базы в Сети, но проверка показала, что утечки не было. Представитель компании «Микроклад» отметил, что в выложенной части базы нет их клиентов.

Близкий к Центробанку источник отметил, что эта база больше похожа на объединение данных из разных источников, а не на утечку из одной компании.