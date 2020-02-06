РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. В 2019 году единовременное пособие получили 384 семьи из подмосковного Подольска, которые отметили юбилей совместной жизни, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Жители Подольска, отмечающие 50-летний, 55-летний, 60-летний, 65-летний или 70-летний юбилей совместной жизни, могут подать заявление на единовременную выплату. В 2019 году единовременное пособие получили 384 супружеские пары городского округа, а с начала 2020 года – 16», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни составляет: в связи с 50-летием – 5 тысяч рублей, 55-летием – 6 тысяч рублей, 60-летием – 7 тысяч рублей, 65-летием – 8 тысяч рублей, 70-летием (или более) – 9 тысяч рублей. Единовременное пособие выплачивается супругам в день юбилея.

Для назначения единовременного пособия к юбилею необходимы следующие документы: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации брака, документ, подтверждающий регистрацию каждого супруга по месту жительства в Московской области, справка по месту жительства другого супруга о неполучении им единовременного пособия к юбилею – при регистрации супругов по месту жительства по разным адресам в Московской области.

Заявление подается через региональный портал госуслуг.