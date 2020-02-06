РИАМО - 6 фев. Российская чемпионка по фигурному катанию Дарья Павлюченко оценила свое психологическое состояние на чемпионате Европы -2020, сравнив с предыдущим европейским первенством, сообщает Газета.ru.

Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин взяли бронзу в турнире среди спортивных пар. На прошедшем чемпионате Европы они заняли пятое место.

«Именно на прошлом ЧЕ я словно в тумане находилась. Очень сильно нервничала с самого начала, все как-то с первого тренировочного дня не задалось. Сейчас же я не могу сказать, что стало спокойно, но я все-таки меняюсь внутренне», - сказала Павлюченко.

Она также уточнила, что очень сложно сравнивать спортивные соревнования, так как плохо их помнит. А из самых ярких воспоминаний Павлюченко отметила катание в юном возрасте.