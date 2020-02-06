РИАМО - 6 фев. В четверг на территории Москвы ожидаются неблагоприятные погодные явления в виде метели, гололедицы и сильного ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 6 февраля в Москве ожидается снег, метель, ветер 12-17 метров в секунду. Ухудшение видимости в снеге и метели до 500-1000 метров. На дорогах снежные заносы, гололедица», - говорится в сообщении.

В непогоду спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями. Машины также лучше оставлять подальше от деревьев.

Автомобилистам необходимо значительно снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Нельзя совершать внезапные маневры – обгоны, перестроения, опережения.

Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.