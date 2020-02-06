РИАМО - 6 фев. В Подмосковье в четверг ожидаются снегопад, метель, ветер от 12 до 17 метров в секунду, в связи с этим автолюбителей попросили быть осторожными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за плохих погодных условий видимость на дорогах снизится до 500 – 1 тысячи метров. Возможен рост числа дорожных происшествий.

«Мониторинг дорожной ситуации и оперативное взаимодействие с ГИБДД и областными службами ведется в круглосуточном режиме», - говорится в материале.

Подмосковный Минтранс и региональное управление ГИБДД порекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт. За рулем нужно быть предельно аккуратными и внимательными. Участникам дорожного движения посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

«В связи с ухудшением погодных условий планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути – на дорогах движение может быть затруднено», - добавляется в сообщении.

Пешеходов также призвали быть осторожными при движении по тротуарам и пешеходным переходам. Также стоит ожидать транспорт только на посадочных площадках.