РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 фев. Охранника одного из магазинов в подмосковном Красногорске задержали за хищение из кассы более 99 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по горокругу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя одного из магазинов, расположенного на улице Международная, о хищении денежных средств из кассы на общую сумму более 99 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 39-летний житель Тверской области, который работал в магазине охранником. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.