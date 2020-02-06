РИАМО - 6 фев. В Подмосковье и Москве до утра 8 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 05:00 8 февраля. Также объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра до 21:00 7 февраля.

«Желтый» уровень также объявили на территории Смоленской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Курской и Белгородской областей.

В Московском регионе 7 февраля будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, местами ожидается метель, образуется гололедица. Порывы ветра ночью достигнут 15 метров в секунду, а днем — 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 12-10 градусов, днем — минус 9-7.

Восьмого февраля ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, местами образуется гололедица. Ночью подморозит до минус 15-13 градусов, днем — до минус 7-5.