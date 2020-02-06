РИАМО - 6 фев. Жителям и гостям Подмосковья следует быть особо осторожными на улице в четверг из-за метели, гололедицы и сильного ветра, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 6 февраля в Московской области ожидается снег, снежные заносы, метель, гололедица, ветер 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В такую погоду спасатели советуют припарковать машину в гараже или вдали от деревьев. На улице нужно избегать шатких строений и конструкций, по покрытым льдом дорогам следует передвигаться медленно.

Водителей попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если выехать все-таки необходимо, за рулем следует быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе автотрасс.