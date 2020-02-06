РИАМО - 6 фев. Плановую уборку снега провели на Парящем мосту в московском парке «Зарядье», на мосту круглосуточно дежурит бригада, которая убирает снег и мусор после посетителей, передает корреспондент РИАМО.

«Особенность уборки заключается в том, что покрытие является деревянным - из лиственницы - и не позволяет применять ни одно из механизированных средств. Уборка производится исключительно в ручном режиме», - сказал начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ «Гормост» Сергей Бражник.

Снег с пешеходной части моста сметается мягкими щетками, формируется в небольшие кучки и вывозится на тележках на территорию парка. С территории мини-погрузчики перемещают снег в самосвалы.

«Парящий мост является уникальным сооружением Москвы. Сложность уборки связана с необходимостью обеспечить круглосуточный доступ посетителей на этот объект», - добавил Бражник.

Он отметил, что на мосту круглосуточно дежурит бригада из трех человек, которая убирает снег и мусор после посетителей. Во время снегопада бригада увеличивается до пяти человек, а во время мощного снегопада - до 10. Сегодня в работах была задействована бригада из восьми человек.

Парящий мост является уникальным объектом. Он представляет собой оригинальную смотровую площадку, которая не имеет ни единой опоры. Ее площадь составляет 70 метров, а выполнена она в виде латинской буквы V. Высота над водой в центральной части площадки составляет примерно 15 метров, общая протяженность моста — 244 метра, а вес — 3,7 тысячи тонн.