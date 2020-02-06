РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 фев. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец в четверг состоится мастер-класс по английскому языку для детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Культурно-досуговый центр «Октябрьский» приглашает юных люберчан 6 февраля на мастер-класс «Говорим по-английски». Занятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», - говорится в сообщении.

На мастер-классе преподаватель Ольга Грищенко обсудит с ребятами правила чтения и счета на английском языке. Урок пройдет для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Начало занятия в 17:00.

Мастер-класс состоится по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А.